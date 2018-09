Cómo ganar dinero con Clickbank, Guía 2018

Que es Clickbank

ClickBank es una tienda online de productos digitales que ofrece una oportunidad a la gente para ganar dinero como afiliados y como vendedor. Sólo puedes ganar como vendedor si tu tiene tu propio producto digital para vender. Pero si no tienes tu propio producto, puedes ganar dinero como afiliado promocionando productos de otras personas para ganar una comisión por cada venta. Cada URL de quienes promueven tiene un nombre de Usuario en especial que ayuda en la identificación de sus referencias para que tu recibas el debido crédito por las ventas que hayas referido.

Crear una cuenta en Clickbank

Primero vas a la página web y haces clic en el botón Sign Up para convertirte en un afiliado. Esta red de afiliados no acepta miembros de todos los países. Si no encuentras el nombre de tu país en el menú desplegable, sabes que tu país aún no está en la lista para participar en su programa. Una vez registrado, lees las guías para no cometer errores, una vez hayas comenzado. Este sitio web ofrece recursos útiles para ayudar a los nuevos miembros para empezar bien y tener éxito.

Seleccionar los productos

El segundo paso es la selección de los productos. Una vez que tengas una idea de cómo opera este sitio web, dirígete al mercado. Aquí, tu encontrarás una lista de categorías de productos en la parte de la derecha de tu pantalla, en las diferentes categorías que están disponibles para que puedas promover. Encontrarás detalles acerca de la conversión, el porcentaje de comisión por la venta y el éxito que han tenido los demás en la promoción de este producto en especial. Debes utilizar esta información para ayudarte a decidir qué productos promocionar. El mejor enfoque consiste en elegir los productos que tu tengas cierta información esto te dará el entusiasmo necesario para una exitosa promoción.

Ingresas como un afiliado para ganar dinero con Clickbank

Debes saber que es gratis la promoción de los productos seleccionados. Tu puede publicar tu propio blog con WordPress.com o Blogger.com que son gratis y no tienes que comprar ni dominio ni pagar mensualmente por el hosting, son totalmente gratuitos y los puedes usar para promocionar los productos que hayas elegido. Tu puedes escribir comentarios útiles e independiente u ofrecer información valiosa sobre un tema y promover temas relacionados con el producto que has elegido. También puedes colocar anuncios gratis en línea en sitios con anuncios clasificados libres como Craiglist.com o QueBarato.com. Es necesario elaborar un anuncio ganador para el producto para ganar la atención del público y colocas un enlace que los lleve a la página web del comerciante. El siguiente paso es atraer tráfico a tu sitio web gratis o anuncios clasificados en línea. Hay muchos recursos gratuitos de marketing online para dar a conocer los productos que estás promocionando.

Si bien es posible ganar dinero sin ninguna inversión inicial en términos de dinero (ya que debes invertir tiempo y esfuerzo), tu puedes ganar mucho mas dinero si tiene tu propio sitio web pagado. Te llevará mucho más tiempo y esfuerzo poder realizar una venta con los blogs gratuitos y al ser gratuitos nunca serán completamente tuyos y debes regirte estrictamente por las condiciones que te imponen para su uso. Sin embargo, el uso de estos blogs gratuitos te permitirán adquirir experiencia y perfeccionar tus habilidades de marketing de afiliados y es una buena manera para empezar, si deseas aprender cómo ganar dinero con ClickBank de manera gratuita.

Si eres serio en la búsqueda de métodos legítimos y probados para generar ingresos adicionales en línea haz clic aquí y descubre por ti mismo cómo la educación y la oportunidad puede cambiar tu vida.