3 consejos para mejorar tu SEO

En mi último post mi amigo Hugo Lira me pidió que siga escribiendo sobre posicionamiento SEO; acá encontré algo que quizá pueda ayudar no solo a Hugo sino a otros que me hayan leído y no comentado.

Search Engine Optimization (SEO) es una frontera dinámica, es decir que hay una fina línea que cambia constantemente y es difícil hasta para los expertos en SEO mantenerse actualizados sobre todos los aspectos de cambio de esta potente herramienta utilizada en el marketing en Internet.

Desde hace tiempo, los principales motores de búsqueda como Google, Yahoo y Bing mantienen actualizados sus algoritmos para que los visitantes puedan ver a los mejores sitios con información relevante, por lo tanto, es de gran importancia para la gente de marketing online, ajustar sus técnicas de marketing con SEO en Internet.

Y, con el fin de garantizar la optimización del sitio web o blog, es necesario saber todo sobre posicionamiento SEO. Tener un conocimiento completo sobre SEO optimización web permitiría a los marketers saber qué hacer para que Google lo considere valioso y ponerlo en una posición de visibilidad. A continuación les comentaré algunos aspectos importantes de optimización de motores de búsqueda, que les ayudará en la consecución de sus objetivos para lograr el éxito:

1. Es importante conocer la diferencia entre Black Hat SEO y White Hat SEO (sombrero nego y sombrero blanco, son tácticas prohibidas y permitidas):

Hay dos tipos de SEO de sombrero negro y sombrero blanco. De los dos, es del sombrero blanco SEO que es ético en la práctica y se considera que es el puro SEO, mientras que las técnicas de sombrero negro no son éticas en la práctica.

SEO de sombrero negro implica la táctica de colocar enlaces siempre que sea posible, realizar marketing por correo electrónico agresivo y también mediante la publicación de comentarios del blog con un enlace a su sitio web, incluso en sitios irrelevantes. Sin embargo, hacer esto puede terminar con Google penalizar tu sitio web y que sin duda no querrías esto. Considerando que, las estrategias de sombrero blanco implica seguir las directrices de los motores de búsqueda.

2. Sabemos que “El contenido es el rey del SEO:

Si quieres tener muchos visitantes que se queden en tu sitio, entonces necesitas trabajar más en tu contenido que en el diseño de tu sitio o blog. Sin duda, el atractivo visual de la página web es muy importante, sin embargo, si el sitio carece de información apropiada, entonces lo más probable es que comenzarás a perder visitantes. Sea cual sea tu lugar, es importante para ti como proveedor de servicios o información enviar un mensaje muy relevante y fresco. Debes mantener a las personas interesadas en tu contenido con el fin de hacer que visiten tu sitio una y otra vez.

3. Sabemos que “La vinculación de las personas con los sitios web o blog es más gratificante” y mejora el SEO:

Tener una relación amigable con otros dueños o administradores de sitios o blogs en línea te hará bien en el largo plazo. Lo más importante es saber que detrás de cada sitio web hay una persona. Por lo tanto, seguir el sitio web o blog por Twitter y en otras plataformas de medios sociales te redundara en tu beneficio. Al comentar sobre su buen trabajo y ofrecerse a escribir artículos como invitado por ellos. Esto llevará finalmente al tráfico a tu sitio web y los enlaces comenzaran a fluir en forma natural.

Hay muchas otras técnicas de SEO para el marketing en Internet que puede ayudar a tu sitio web o blog obtener una mayor visibilidad en los buscadores. Sí, hay algunas soluciones rápidas, sino para construir relaciones saludables con los motores de búsqueda más importantes.